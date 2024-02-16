Турагенты и туристы разбираются, надо ли менять загранпаспорта с неправильным шрифтом

Турагенты и туристы обсуждают шрифт в машиночитаемой строке 5-летних загранпаспортов, не соответствующий регламенту. Повод появился после того как 10 февраля одного из россиян не выпустили за границу из-за отсутствия обозначения пола в машиночитаемой записи. Загранпаспорт он получил летом 2023-го. Документ у пассажира изъяли, а в акте написали, что он непригоден из-за «нарушения алгоритма формирования машиночитаемой зоны».

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Представители розницы обнаружили что во многих паспортах – неверный шрифт. Согласно Приказу МВД от 31.03.2021 № 186, при заполнении этих данных должен использоваться шрифт OCR-B размера 1.

Однако во многих паспортах старого образца (без биометрии), выданных в 2023-2024 гг, МЧЗ заполнена другим шрифтом. Это заметно, в частности, при сравнении цифр 1 и 7. Единица в этих документах написана с нижней черточкой (должна быть без нее), а семерка – с прямой, а не изогнутой, ножкой.

«Обратив на это внимание, отправила потенциальных туристов по месту выдачи паспорта, - пишет турагент. - Документ изъяли на экспертизу. Через два дня сказали, что он недействителен и переоформили буквально за час».

Ситуацию обсуждают в телеграм-чате для специалистов турбизнеса «Источники Турдома». Подписчики отмечают, что многие их клиенты уже летали за границу с такими документами, и проблем не возникало.

Но есть и другие случаи: «У моих туристов на паспортном контроле в Екатеринбурге по прилету запись не прочиталась из-за неверного шрифта. Их благополучно пропустили, но сделали замечание. Мы порекомендовали им обратиться туда, где они оформляли паспорт».

Подписчики сошлись во мнении, что если есть малейшие сомнения, лучше вовремя заменить документ, чем потерять отпуск.

В МФЦ одного из районов Москвы корреспонденту Tourdom.ru пояснили, что в прошлом году при изготовлении паспортов действительно был технический сбой: «Если у вас паспорт с неверным шрифтом в МЧЗ, нужно подойти туда, где оформляли его, там проверят. Возможно, документ придется заменить».

Изготовить новый паспорт пообещали оперативно, в течение одного-трех рабочих дней. С собой нужно принести фото, замена будет бесплатной.