Пассажир обошел нормы провоза ручной клади в самолете и вызвал споры в сети

Пассажир самолета нашел простой способ обойти нормы провоза ручной клади и вызвал споры между пользователями сети. Своим лайфхаком он поделился на форуме Reddit.

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По словам опытного путешественника, чтобы не переплачивать за лишний вес, нужно дождаться завершения посадки на самолет. Когда времени остается слишком мало, сотрудники авиакомпании убирают калибратор, предназначенный для измерения сумок. Таким образом пассажиры, которые идут на посадку последними, смогут избежать этой процедуры.

Совет вызвал неоднозначную реакцию у пользователей форума. Некоторые поблагодарили автора публикации, однако большинство высказались против подобных лайфхаков. «Просто возьмите ручную кладь нормального размера и веса», «Некоторые люди сходят с ума и берут с собой половину своего дома, чтобы не ждать получения багажа по прилету», «Мой лайфхак — не нарушай нормы провоза», — прокомментировали юзеры.