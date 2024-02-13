Юристы: заселиться в гостиницу можно не только по российскому паспорту. Но документов, которые сошли бы за аналог основного документа, совсем немного. Нередко зарегистрироваться в отеле пытаются и по водительским правам, и по служебным удостоверениям. Подойдут ли они и когда гостю не смогут отказать? Об этом «Секрет» узнал у юриста юркомпании «Генезис» Надежды Полищук и вице-президента Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимира Кузнецова.

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Какие документы подойдут для заселения

Подойдёт любой документ, удостоверяющий личность человека, — об этом говорится в правилах предоставления гостиничных услуг. К таким документам относятся:

паспорт гражданина РФ;

свидетельство о рождении для детей младше 14 лет;

временное удостоверение личности гражданина РФ;

паспорт иностранного гражданина или иной документ, признанный удостоверяющим личность иностранца;

документ, выданный иностранным государством и признанный удостоверяющим личность человека без гражданства;

разрешение на временное проживание человека без гражданства;

вид на жительство человека без гражданства.

Другие документы, такие как водительское удостоверение (несмотря на то, что закон признаёт его документом, удостоверяющим личность, для отдельных случаев) или студенческий билет, не являются достаточными для заселения в гостиницу в Российской Федерации.

Не подходит для заселения и военный билет, но в скором времени это может измениться. Депутаты Госдумы уже предложили включить удостоверение личности военнослужащих в список документов, которые позволяют заселиться в отель.

Подойдёт ли загранпаспорт для заселения

Ситуации бывают разные, и при заселении в отечественную гостиницу у гостя при себе может оказаться только заграничный паспорт. Примут ли его на ресепшене? Юристы считают, что администраторы должны поступить именно так.

Может сложиться ситуация, в которой, к примеру, вы меняете паспорт гражданина РФ, но при этом на руках у вас есть загранпаспорт. В данном случае отказать в заселении вам не могут, так как это официальный документ, удостоверяющий вашу личность, даже если он используется при выезде за пределы и пребывании за пределами государства, а также при въезде на территорию государства из заграничной поездки.

Подойдёт ли ксерокопия паспорта для заселения

Нет, ксерокопия паспорта не считается документом, удостоверяющим личность. По сути это просто бумага, которую легко подделать, поэтому гостиницы не могут принимать её вместо основного документа.

Но на практике администраторы в отелях порой идут постояльцам навстречу, так что ксерокопии или просто номера и серии паспорта им оказывается достаточно, подчёркивает Владимир Кузнецов. Только вот узнать заранее, удастся ли такая хитрость, вряд ли выйдет.

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