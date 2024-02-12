Emirates начала предлагать фирменную пижаму пассажирам бизнес-класса

Emirates представила новую эксклюзивную продукцию — фирменную одежду для отдыха в полете. Пижамы будут бесплатно выдаваться пассажирам бизнес-класса на рейсах продолжительностью не менее девяти часов, независимо от того, в какое время суток они вылетают.

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Одежду дизайнеры авиакомпании разработали самостоятельно, процесс занял больше года. Пижамы сделаны из модала — легкого и дышащего материала, а также имеют «элегантную драпировку», которая подходит разным типам телосложения.

По словам представителей перевозчика, «комплекты настолько удобные и стильные, что их можно носить как в аэропорту, так и дома». Помимо пижам голубого цвета, в премиум-набор входят тапочки и маски для сна. На более коротких рейсах (продолжительностью не менее 2,5 часов) пассажиры бизнес-класса получат только тапочки и маску для глаз.