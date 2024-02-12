Авиакомпании предложили обязать сажать пассажиров старше 75 лет с родственниками

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением ввести запрет на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях. Копия обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Как напомнил парламентарий, недавно разгорелась дискуссия о правилах рассадки пассажиров в авиатранспорте и недопустимости разделения родителей и детей во время полётов.

Между тем, по словам депутата, существует ещё одна проблема — допустимость разделения в полёте престарелых граждан с их родственниками или сопровождающими.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полётов на гражданских линиях», — говорится в обращении.