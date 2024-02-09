Сайт для бронирования авиабилетов включил фильтр, позволяющий избегать рейсов Boeing
Отмечается, что аналитики компании заметили, что пассажиры все чаще отфильтровывают рейсы на самолетах Boeing, закрывая вкладки с такими предложениям. Для удобства обеспокоенных путешественников и был введен новый фильтр.
Сообщается, что другие туристические веб-сайты подумывают о внесении аналогичных изменений. Например, представитель Booking.com сообщил журналистам Thrillist в электронном письме, что компания в настоящее время также «изучает этот вариант».