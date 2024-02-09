Как организовать отдых зимой, чтобы не отставать от трендов

Анализ АТОР выявил интересные тенденции в зимнем туризме по России, подчеркивая дилемму между классическими отдыхами и новыми направлениями, а также решение между ожиданием теплых дней и зимними путешествиями. Рассматривается и вопрос, стоит ли взять детей в поездку или оставить их дома. Несмотря на предпочтение большинства россиян отдыху у моря, экскурсионный туризм внутри страны, занимающий менее 20% рынка, обладает большим потенциалом для роста. Этому способствуют богатое культурное наследие и природные ресурсы России, пишет Центральная Служба Новостей.

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Наблюдается рост интереса к экскурсионным турам, особенно на Байкал, где спрос увеличился в разы. Популярностью пользуются туры в мини-группах и классические маршруты по крупным городам. Увеличение числа иностранных туристов и интерес к новым направлениям, включая Лахту и Кронштадт, также отмечается.

Зимой россияне предпочитают туры ближе к дому, часто включающие посещение музеев и участие в интерактивных программах. Новые маршруты и активности, такие как посещение Алтая, Камчатки и Кавказа, привлекают туристов желанием увидеть эти места под новым углом.