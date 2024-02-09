Туристам назвали две вещи, которые можно спокойно забрать из номера отеля

Видеоблогер и путешественница Кашли Кучеран, эксперт по путешествиям и директор медиа-агентства Travel Off Path из Канады рассказала, как сделать перелет домой после отпуска более комфортным и назвала две вещи, которые обязательно стоит забрать из отеля.

Так, в первую очередь необходимо забрать тапочки — повторно использовать их уже нельзя, поэтому вполне ожидаемо то, что вы их заберете. Надеть вы их сможете на борту самолета и весь полет провести в них, что намного комфортнее обычной обуви.

Также нужно забирать с собой шапочки для душа. Она нужна не только для защиты волос, но и для того, чтобы защитить чистые вещи в вашем багаже от соприкосновения с грязной обувью. Кроме того, по словам Кашли, с собой нужно забирать мини-флаконы с шампунем, кондиционером, гелем для душа, а также пакетики с чаем и кофе.