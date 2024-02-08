Чего опасаться при распаковке чемодана в отеле
Во время путешествий туристы совершают большую ошибку, когда начинают разбирать вещи прямо на кровати. Британский сомнолог Мартин Сили призывает отказаться от этой привычки, так как есть риск подцепить клопов, сообщает Турпром.
Прежде всего, важно понимать, что клопы — довольно живучие существа, которые могут забраться в чемодан и впоследствии заполонить все ваше жилое пространство. Мартин Сили рекомендует держать багаж как можно дальше от кровати, кресел и прикроватных тумб, где велик риск столкнуться с этими насекомыми. По словам эксперта, чистые вещи лучше всего хранить в шкафу, а грязные герметично упаковывать в пластиковые пакеты.
«Самым лучшим вариантом будет разместить чемодан на багажной полке или распаковать вещи в ванной, где меньше текстильных поверхностей», — пояснил Сили.
Определить наличие клопов в номере достаточно просто. Для этого необходимо проверить постельное белье и каркас кровати (особенно они любят прятаться в нижней части, а также между изголовьем и стеной).
Визуально само по себе насекомое похоже на яблочную косточку. Несмотря на его маленький размер, клопы кучкуются группами, поэтому не заметить их просто невозможно. Кроме этого, о наличии нежелательных гостей в номере говорят ржавые, красные или темные пятна на текстиле, а также хитиновая оболочка существ.