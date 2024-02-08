Росстат решил разъяснить разницу между туристом и экскурсантом

В интернете обсуждают информационный материал, который добротно оформил и опубликовал у себя на сайте Росстат с целью рассказать о тенденции развития туризма в России. Однако внимательные подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание на забавные ляпы, допущенные специалистами статистического ведомства.

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В первом разделе Росстат решил объяснить обывателю, чем отличается экскурсант от туриста, так как многие не понимают, какая между ними разница. Это решили сделать на примере абстрактного жителя подмосковных Химок Паши и «его подруги Кати».

По сюжету молодые люди вместе приехали в Коломну, дабы ознакомиться с местными красотами и достопримечательностями. Осмотрев Кремль, Паша принимает решение вернуться домой. Он экскурсант, поясняет Росстат. А вот его подруга Катя предпочитает заночевать в отеле, чтобы утром с новыми силами продолжить знакомство с Коломной. Она – турист.

Вроде как разница между человеком, который приехал в другой город на экскурсию, и тем, кто прибыл туда с туристическими целями, разъяснена, но появляются непонятки. «Почему Паша не остался с подругой, а Катя не последовала примеру Паши – неужели поссорились?» – задается резонным вопросом админ телеграм-канала «Крыша ТурДома», чем вызывает бурное обсуждение подписчиков.

Версий, почему Катя сбежала от приятеля в гостиничный номер, оказалось много. Кто-то из подписчиков решил, что Паша – парень женатый, поэтому вернулся в Химки к законной супруге, а Катя – девушка с низкой социальной ответственностью. Многие посчитали, что парочка разругалась в ходе осмотра местного Кремля, а Коломна не место для романтических поездок.