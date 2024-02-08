Росстат решил разъяснить разницу между туристом и экскурсантом, но разлучил Пашу и Катю
В интернете обсуждают информационный материал, который добротно оформил и опубликовал у себя на сайте Росстат с целью рассказать о тенденции развития туризма в России. Однако внимательные подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание на забавные ляпы, допущенные специалистами статистического ведомства.
В первом разделе Росстат решил объяснить обывателю, чем отличается экскурсант от туриста, так как многие не понимают, какая между ними разница. Это решили сделать на примере абстрактного жителя подмосковных Химок Паши и «его подруги Кати».
По сюжету молодые люди вместе приехали в Коломну, дабы ознакомиться с местными красотами и достопримечательностями. Осмотрев Кремль, Паша принимает решение вернуться домой. Он экскурсант, поясняет Росстат. А вот его подруга Катя предпочитает заночевать в отеле, чтобы утром с новыми силами продолжить знакомство с Коломной. Она – турист.
Вроде как разница между человеком, который приехал в другой город на экскурсию, и тем, кто прибыл туда с туристическими целями, разъяснена, но появляются непонятки. «Почему Паша не остался с подругой, а Катя не последовала примеру Паши – неужели поссорились?» – задается резонным вопросом админ телеграм-канала «Крыша ТурДома», чем вызывает бурное обсуждение подписчиков.
Версий, почему Катя сбежала от приятеля в гостиничный номер, оказалось много. Кто-то из подписчиков решил, что Паша – парень женатый, поэтому вернулся в Химки к законной супруге, а Катя – девушка с низкой социальной ответственностью. Многие посчитали, что парочка разругалась в ходе осмотра местного Кремля, а Коломна не место для романтических поездок.
Завершая вышеупомянутый раздел об отличии туриста от экскурсанта, Росстат отметил, что в 2022 году первые совершили 153,9 млн поездок по России. То есть статистику делают именно «Катерины». Как часто катаются по РФ «Павлы», ведомство не уточнило. Впрочем, не исключено, что это будет сделано в следующей презентации. К апрелю у Росстата появится отчет о развитии туризма за 2023 год. А там, возможно, выпустят и второй сезон с презентацией про Павла и Катерину.