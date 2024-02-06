В АТОР посоветовали россиянам бронировать летние туры уже сейчас

«Продажи туров уже активизировались и на лето, а также на майские праздники. Турция уже появилась в продаже у операторов, неплохой объем уже продается. Я бы советовал покупать туры на майские праздники и лето уже сейчас. Надо иметь в виду, что есть отрицательные прогнозы по курсу рубля. Не будет лишним оплатить уже сейчас перелет и размещение», - объяснил он.