В АТОР посоветовали россиянам бронировать летние туры уже сейчас
Артур Мурадян заявил в эфире НСН, что туроператоры фиксируют значительные ранние продажи туров в Турцию на лето и майские праздники.
Туроператоры фиксируют весомый объем продаж туров в Турцию на лето и майские праздники уже сейчас, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с НСН. По его словам, аналитики ожидают падение рубля, что сделает перелеты и размещение более дорогими.
Туроператоры заметили рост спроса на зарубежные туры на День защитника Отечества в сравнении с прошлогодними показателями, среди самых популярных направлений – Таиланд, ОАЭ, острова Индийского океана, Египет, Китай, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Мурадян добавил, что многие уже планируют отпуск и на лето.
«Продажи туров уже активизировались и на лето, а также на майские праздники. Турция уже появилась в продаже у операторов, неплохой объем уже продается. Я бы советовал покупать туры на майские праздники и лето уже сейчас. Надо иметь в виду, что есть отрицательные прогнозы по курсу рубля. Не будет лишним оплатить уже сейчас перелет и размещение», - объяснил он.
Также Мурадян посоветовал выбирать более длительные путешествия, так как стоимость билета составляет до 50% в туре и не зависит от количества дней отпуска.
«Билеты сейчас составляют не менее 30% от стоимости путешествия, а по ряду направлений – до 50%. Конечно, целесообразнее отдыхать дольше, десять ночей просто выгоднее сегодня, чем неделя. Туристы поэтому стараются отдыхать не меньше недели, считают свои деньги, чтобы эта пропорция стоимости билета в цене тура была адекватной», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин призвал вернуть субсидирования чартерных рейсов. По его словам, в период субсидирования чартерных рейсов стоимость турпакета на Дальний Восток и Байкал стартовала от 35 тысяч рублей на неделю с перелетом, передает «Радиоточка НСН».