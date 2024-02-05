Туристам рассказали, какой напиток никогда нельзя пить в самолете
В одной из крупных британских авиакомпаний стюардесса рассказала, какой напиток ни в коем случае нельзя пить в самолете.
По ее словам, это вода из крана в туалете самолета. Она отметила, что везде есть таблички. Запрещающие это делать. И это вовсе не для того, чтобы вынудить пассажиров покупать бутилированную воду. Это действительно забота о вашем здоровье.
Также бортпроводница не рекомендовала есть еду в самолете, так как она содержит большое количество соли и сахара из-за того, что на высоте все вкусовые ощущения притупляются. И поэтому, чтобы еда была вкусной даже на высоте в девять тысяч метров. Туда добавляют много соли.