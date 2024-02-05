Туристам рассказали, какой напиток никогда нельзя пить в самолете

В одной из крупных британских авиакомпаний стюардесса рассказала, какой напиток ни в коем случае нельзя пить в самолете.

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По ее словам, это вода из крана в туалете самолета. Она отметила, что везде есть таблички. Запрещающие это делать. И это вовсе не для того, чтобы вынудить пассажиров покупать бутилированную воду. Это действительно забота о вашем здоровье.