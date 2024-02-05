Туристам с детьми хотят по закону дать соседние места в самолете

В коридорах власти вновь заговорили о необходимости законодательно закрепить обязательство авиакомпаний не рассаживать детей с родителями. Поправки на эту тему в Воздушный кодекс РФ готовит группа депутатов Госдумы. Пока что, судя по комментариям авторов инициативы, это больше идея, чем готовый документ. Парламентарии находятся в самом начале пути и только прорабатывают формулировки.

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На текущий момент, например, законодатели ещё не определились с возрастным потолком, который будет прописан в законопроекте. Рассматриваются варианты 12 и 14 лет. До 18 предлагается не отсаживать от родителей детей-инвалидов.

Подобная идея не нова. Еще 2 года назад аналогичной проблемой озаботились в Совете Федерации. Тогда, правда, речь шла о проекте приказа Министерства транспорта. Его разработал один из сенаторов Совета Федерации, но дальше дело в итоге не сдвинулось.

На текущий момент в нормативно-правовых документах есть лишь рекомендация размещать детей до 12 лет рядом с сопровождающим его взрослым. Она прописана в Федеральных авиационных правилах. В большинстве случаев она работает. Правда, на текущий момент некоторые авиакомпании, например посадку через проход, тоже считают соседством.

Если требование закрепят законодательно, то его выполнение в определенных случаях будет крайне проблематичным. Например, если пассажиры с детьми будут поздно приходить на регистрацию, то к этому моменту в салоне самолета уже может не остаться свободных мест, расположенных рядом. Кроме того, есть некоторые места, куда невозможно посадить ребенка, например возле аварийного выхода.

«А без этого закона разве правило не работает? Уже 10 лет так летаю и ни разу моих детей не отсадили. К сожалению», – с юмором обсуждают предложение депутатов подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Почему такие элементарные и очевидные вещи необходимо прописывать аж через Госдуму», – недоумевают семейные туристы.