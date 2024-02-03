Из зимы в лето: в Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к отпуску

Акклиматизация может повлиять на организм совершенно непредсказуемым образом, начиная от простого недомогания и до обострения хронических болезней. Чтобы свести риски к минимуму, стоит заранее начать подготовку.

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Эксперты рекомендуют за несколько дней до отправления в путешествие сместить свой день на 1-2 часа раньше или позже, в зависимости от часового пояса страны назначения. По мере приближения к дате вылета стоит минимизировать различия во времени.

Прибыв на место, не следует стремиться успеть все и сразу. Лучше на пару дней расслабиться и дать телу адаптироваться к новым условиям.

Попав из зимы в лето, важно следить за водным балансом и стараться больше пить. Для этой цели подойдут витаминные напитки, чай, вода. Также не стоит забывать и про защиту кожи от солнца: лучше приобрести крем или спрей с УФ-фильтром заранее.

Важно позаботиться и о своем пищеварении: в первые дни эксперты советуют кушать привычную пищу, не злоупотребляя незнакомыми блюдами местной кухни.

В большинстве случаев акклиматизация не требует посещения врача и через несколько дней все проходит самостоятельно, однако, если состояние не улучшается, стоит обратиться к специалисту.