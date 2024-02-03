Глава кругосветки Ковалевский: рассчитываем безопасно преодолеть Красное море

"В Красном море сейчас опасно, в Черном море тоже, европейские страны не принимают экипажи русских моряков", - сказал путешественник.

Он уточнил, что участники плавания надеются преодолеть Красное море и Суэцкий канал, затем выйти в Средиземное и Черное.

Ковалевский упомянул и о "другом варианте" - это обогнуть Африку с юга, который продлит экспедицию еще на год. По словам путешественника, целью кругосветки, которая длится уже два года и семь месяцев, является сохранение памяти о Иване Крузенштерне, Василии Головнине, Федоре Литке и других русских мореплавателях.