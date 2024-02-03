Россиянам ответили, когда бронировать отели на майские праздники

«Примерно то же самое творится с гостиницами. Номера в популярных отелях в том же Сочи, в Санкт-Петербурге раскупаются очень хорошо. Поэтому если вы еще не подготовились к отдыху, лучше сделать это сейчас», – заявил эксперт в интервью радио Sputnik.