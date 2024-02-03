Россиянам ответили, когда бронировать отели на майские праздники
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что для отдыха в майские праздники необходимо начинать покупать билеты и бронировать отели уже сейчас.
По словам Мкртчяна, авиабилеты к майским значительно подорожают, возможно, в 5 раз, поэтому планировать отпуск необходимо заранее.
«Примерно то же самое творится с гостиницами. Номера в популярных отелях в том же Сочи, в Санкт-Петербурге раскупаются очень хорошо. Поэтому если вы еще не подготовились к отдыху, лучше сделать это сейчас», – заявил эксперт в интервью радио Sputnik.
Если отпуск планируется уже после майских праздников, то о авиабилетах и бронировании отелей не стоит беспокоиться. Эксперт ожидает большие распродажи во второй половине мая.
Если отдых планируется летом, то озадачиться бронированием гостиниц лучше уже сейчас. Если вернуться к этому в апреле или мае, то цена может увеличиться в 2 раза. Авиабилеты также рекомендуется приобретать заранее.