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Россиянам ответили, когда бронировать отели на майские праздники

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян рассказал, что для отдыха в майские праздники необходимо начинать покупать билеты и бронировать отели уже сейчас.

Россиянам ответили, когда бронировать отели на майские праздники
© Fedpress.ru

По словам Мкртчяна, авиабилеты к майским значительно подорожают, возможно, в 5 раз, поэтому планировать отпуск необходимо заранее.

«Примерно то же самое творится с гостиницами. Номера в популярных отелях в том же Сочи, в Санкт-Петербурге раскупаются очень хорошо. Поэтому если вы еще не подготовились к отдыху, лучше сделать это сейчас», – заявил эксперт в интервью радио Sputnik.

Если отпуск планируется уже после майских праздников, то о авиабилетах и бронировании отелей не стоит беспокоиться. Эксперт ожидает большие распродажи во второй половине мая.

Если отдых планируется летом, то озадачиться бронированием гостиниц лучше уже сейчас. Если вернуться к этому в апреле или мае, то цена может увеличиться в 2 раза. Авиабилеты также рекомендуется приобретать заранее.

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Алексан Мкртчян