Неподходящий месяц для отпуска может ударить по кошельку. В связи с этим, россиянам назвали самые выгодные даты для отпуска в 2024 году, об этом сообщает Neva.today. Жители России ежемесячно получают одинаковую заработную плату. Вне зависимости от того, сколько рабочих дней было в месяце — 23 или 20.

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Однако в отпуске россияне получают другой вид отчислений — отпускные, которые высчитываются иначе. В расчет берется то, сколько средств сотрудник зарабатывал в среднем за последний год на официальной работе. Следовательно, если отдых выпадает на праздничные и нерабочие дни, то есть риск получить меньше денег.