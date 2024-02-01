Блогерша раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск

Блогерша Джессика Данте раскрыла секреты сбора чемодана в отпуск. Соответствующий комментарий публикует Express.

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Инфлюэнсерша рассказала, что регулярно путешествует по миру, в связи с чем выработала для себя несколько действенных правил по выбору и упаковке одежды для комфортной поездки. Так, она посоветовала размещать нижнее белье и носки в боковых и передних карманах чемодана, чтобы сэкономить место в основном отсеке.

Помимо этого, средства гигиены и первой необходимости, такие как зубная щетка, следует взять в ручную кладь — на случай, если багаж потеряется.

«Также рекомендую пользоваться правилом "пять, четыре, три, два, один". Возьмите пять верхов — например, рубашек, футболок, свитеров, четыре низа — джинсы, юбку, шорты. Также позаботьтесь о трех видах обуви, двух аксессуарах и одном вечернем наряде», — призвала юзерша.

По ее словам, данный метод позволит комбинировать предметы между собой, ежедневно обновляя внешний вид.

В заключение Данте также отметила эффективность использования вакуумных пакетов для одежды.

«Эти приспособления позволяют удалять из них воздух, поэтому вы можете сжимать одежду и уменьшать ее размер вдвое. Кроме того, вы сможете взять с собой гораздо больше изделий, дополнительную обувь и аксессуары или даже поместить все в ручную кладь, сэкономив деньги на авиабилете», — подытожила собеседница издания.