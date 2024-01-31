Как туристу не потерять ром из duty free на пересадке

Российский турист, завершающий отдых на Кубе, задался вопросом: куда смогут долететь его пакеты из местного duty free с ромом, если на весь свой маршрут он приобрел билеты без багажа? Доставить до Москвы в Шереметьево – не проблема. А вот чтобы дальше улететь отсюда же внутренним рейсом, необходимо покинуть чистую зону и заново пройти личный досмотр уже в другом терминале. Отдыхающий хочет верить, что наклейка на закрытом пакете может служить гарантом безопасности и повлиять на решение сотрудников службы. Хотя и сомневается в своей идее.

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Эту тему активно обсуждают подписчики в закрытом телеграм-канале для представителей турбизнеса «Источники ТурДома». Подобные вопросы туристы задают им часто. Дабы снять все сомнения, журналист редакции TourDom.ru обратился в пресс-службу Шереметьево. Как пояснили там, трюк не пройдет:

«Жидкость в емкости объемом свыше 100 мл не разрешат к проносу в зоне предполетного досмотра. Это не зависит от упаковки».

Поскольку наклейка о покупке в duty free никакой дополнительной силы не имеет, пронести алкоголь на внутренний рейс можно, только если в пакете будут емкости до 100 мл. А их общий объем не может превышать одного литра. Взять более вместительные бутылки на второй рейс по маршруту можно только в том случае, если пассажиру не придется покидать чистую зону.