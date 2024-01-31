Появилась умная камера для туристов

Российский сервис "Яндекс Путешествия" добавил в свое приложение умную камеру, с помощью которой пользователи смогут узнать, какая перед ними достопримечательность или интересный экспонат.

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Заявлено, что умная камера умеет определять практически любые объекты — от памятников и театров до необычных строений, автомобилей, деревьев и цветов.

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Как заверяет отечественный поисковик, чтобы узнать больше о достопримечательности, достаточно навести на неё камеру и нажать кнопку съёмки — результат появится в режиме реального времени. Если заинтересовало здание, можно посмотреть, когда оно было построено, что в нём находилось, какой это архитектурный стиль.

Российский IT-гигант сообщает, если приглянулись лампа в восточном стиле, «Жостовская роспись» на подносе или набор посуды в Дагестане, умная камера подскажет, где продаются похожие товары. А если путешественник наведёт камеру на экзотический фрукт на рынке в Таиланде, он увидит его название.

Разработчики объясняют, что пользоваться функцией можно и в родном городе, чтобы посмотреть, какие памятники культуры рядом, узнать что-то новое про соседний дом или рассмотреть мелочи, которые раньше не попадались на глаза.

"Мы считаем, что сервис для путешествий должен помогать не только при планировании отдыха, но и в самой поездке. Ведь когда видишь интересное здание, арку или необычную скульптуру, хочется узнать про них больше. Как с музыкой — слышишь классную песню и ищешь название, исполнителя, текст. Мы хотим быть рядом с пользователями в такие моменты и рассказывать им больше про места, в которые они ездят как туристы, и про их собственные города», — комментирует директор по продукту "Яндекс Путешествий" Евгений Абрамзон.

Как рассказали создатели проекта, с помощью технологий компьютерного зрения камера выделяет на изображении объекты и распознаёт, что перед ней: здание, памятник или, например, комнатное растение. Для этого используются нейросети, обученные на огромном количестве примеров.