Тревел-блогер назвала простой способ покорить иностранца

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, которая много путешествовала по миру, назвала простой способ покорить любого иностранца. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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Автор публикации во время своих поездок обнаружила, что, несмотря на современность, мужчины в разных странах ищут красивых, спортивных, позитивных, успешных, послушных, и, самое главное, хозяйственных женщин. Однако, по ее словам, некоторыми привычными для россиян блюдами все же не стоит их угощать.

«Такие блюда, как оливье или борщ, опираясь на все мои опыты, точно не подходят при первом знакомстве. Вкус их реально специфичен для иностранцев, да и майонез многие люди не любят так, как едят его в России», — рассказала блогерша.

Чтобы удивить иностранного мужчину, Ершова порекомендовала приготовить ему блинчики. Россиянка пояснила, что они считаются самой вкусной уличной едой во всем мире.

«В последних гостях я наготовила этих блинчиков, так все присутствующие мужчины "попадали в обморок" от удивления. Все начали удивляться, какая я необыкновенная хозяйка», — сообщила путешественница.

Она также отметила, что, например, в Новой Зеландии даже хозяйки с опытом не готовят блины так, как это делают в России.

«Все пользуются проверенными сухими смесями, в то время как в нашей стране принято все ингредиенты печь вручную», — пояснила она.