Продажа туров по частям. Минэк разъяснил, законно ли это

Турагенты интересуются, можно ли трактовать как продажу тура по частям случаи, когда авиаперевозка и размещение в гостинице бронируются для туриста в разные дни, но на один и тот же период отдыха.

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«Клиент обращается в турагентство с просьбой приобрести ему авиаперелет. Например, в Турцию – туда и обратно. Оплачивает банковской картой. Турагент оказывает услугу и оформляет чек “за бронирование авиабилета”.

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Через неделю турист посещает офис турагентства повторно, потому как решил забронировать еще и отель. Турагент проводит операцию и оформляет чек “за услуги бронирования гостиницы”.

Если два таких независимых действия, да еще и совершенные в разные дни, будут считаться “созданием турпродукта туркомпанией, не имеющей туроператорской лицензии”, то как же поступать турагенту? Отказывать туристу, чтобы не нарваться на серьезные неприятности?» – приводит пример один из участников тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B».

В распоряжении портала TourDom.ru есть официальный ответ Минэка на запрос по теме, полученный руководителем ассоциации «Правтурсоюз» Александром Байбородиным.

«Минэкономразвития РФ рассматривает реализацию отдельных туристических услуг, включающих перевозку и размещение туриста, по отдельным договорам с одинаковым сроком исполнения как реализацию единого туристического продукта. Исполнителем по договору о реализации турпродукта может быть только туроператор», – разъясняет курирующее туризм ведомство.

Иными словами, неважно, когда для клиента были приобретены авиаперевозка и отель. Если даты авиаперелета туриста приходятся на начало и окончание его отдыха в забронированной гостинице, значит, создан турпродукт. Каким образом и когда в этом случае нужно передавать сведения о туре в систему «Электронная путевка» (ЭП), по-прежнему неясно. В разъяснениях Минэка об этом ничего не сказано.

О том, чтобы чаще самостоятельно формировать туры и продавать их по частям, турагенты стали задумываться после того, как с 15 ноября прошлого года ЭП стала обязательной для использования при реализации туров за границу. Туристическая розница опасалась, что туроператоры вынудят перечислять им полную стоимость туров, а вознаграждение будут выплачивать только после возвращения туриста из поездки. Такая практика, не выгодная турагентам, действительно была, но только у одного крупного участника рынка, причем вскоре она была свернута. Тем не менее есть и другие причины, стимулирующие турагентов «заменять собой» туроператоров. Например, низкая комиссия. Если несколько лет назад она составляла 13–14%, то сейчас может составлять 6%. Бронируя авиабилет напрямую у авиаперевозчика или его агентов, а размещение – у гостиниц, принимающих компаний, подчас можно заработать гораздо больше. Кроме того, некоторые турагенты, работающие с вип-клиентурой, порой попросту не доверяют дорогих туристов туроператорам, считают, что самостоятельно организуют им отдых более качественно.

Продажей туров по частям многие турагенты периодически занимались все время, что существует организованный туррынок. Формально это нарушение, причем серьезное. Штрафы драконовские – от 5 млн руб. за незаконную туроператорскую деятельность. На практике под санкции попадают, если клиент останется чем-либо недоволен и подаст в суд, а в ходе разбирательства выяснится, что туркомпания не состоит в Едином федеральном реестре туроператоров. Прецедент