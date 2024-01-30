Союз туриндустрии заявил об упрощении получения шенгенских виз россиянами

Некоторые страны Шенгенской зоны стали охотнее выдавать россиянам многократные визы, а запись в некоторые консульства стала немного проще. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ). "Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждения оплаты из отеля", – рассказали в РСТ, подчеркнув, что дольше всего визу делают в Хорватии – до 2 месяцев. Туристические операторы, по словам пресс-службы, не сошлись во мнении о визовой процедуре в Италии. По одним данным, записаться можно на ближайшие даты, а по другим – отмечаются проблемы. В Москве и области есть сложности с записью лишь для жителей регионов. Документы будут рассматривать от 30 до 45 дней, уточнили в РСТ. "Многие относят Италию к числу самых лояльных в отношении выдачи виз россиянам", – подчеркнули в пресс-службе, включив в этот список еще и Испанию. Последняя успела решить проблемы с записью, поэтому теперь документы можно подать в порядке живой очереди либо за месяц вперед. Решение по визовому вопросу обычно приходит за 4–6 недель. Между тем Франция охотно выдает гражданам РФ визы на год, полгода и даже на 5 лет, хоть последнее и является редкостью, уточнила директор департамента продвижения и рекламы туроператора BSI Group Иветта Вердиян. Срок рассмотрения заявлений в эту страну начинается от 2,5 недели. Также представители отрасли не смогли определиться в вопросе Венгрии. В РСТ подчеркнули, что одни компании заявили о выдаче только краткосрочных виз, в основном на даты поездки. Но один из туристических операторов заявил, что 70% клиентов в один момент смогли получить многократные визы, а некоторые даже оформили визы на срок от 1 до 4 лет. Консульство Греции дает визы только под даты отдыха и требует подтверждения оплаты отеля, так же как и Венгрия со Швейцарией. Эксперты указали на медленную запись для оформления виз в Германию, где обычно выдают однократные разрешения, так же как и в Португалии. Вместе с тем число запросов на оформление шенгена снизилось. Чаще всего россиянам нужна мультивиза для последующих поездок. За 2022 год граждане России оформили более 600 тысяч шенгенских виз, но более 10% из них получили отказы. Ранее эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что из-за введенных со стороны Евросоюза ограничений были ужесточены правила въезда. Лучшим исходом для въезжающего станет оформление многократной визы на 6 месяцев или 1 год, в то время как визы на 2, 3 и 5 лет уже почти исключены. Лица с небольшой визовой историей могут рассчитывать на въезд в пределах указанных сроков отдыха. Туроператоры добавили, что наибольшую лояльность к россиянам проявляют Франция и Италия, а однократные визы легче получить в Австрии и Венгрии. До этого стало известно, что россияне стали чаще оформлять визы в Европу – в апреле на страны соглашения пришлось 30–40% оформляемых россиянами виз, а в 2022 году этот показатель не превышал 20%.