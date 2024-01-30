Россиянам стало проще получить шенген

«Некоторые страны Шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии — до двух месяцев», — рассказали в РСТ.