Россиянам стало проще получить шенген

Российский союз туриндустрии оценил возможность получения шенгена на территории РФ
Российский союз туриндустрии (РСТ) отметил, что ряд европейских стран стал охотнее выдавать гражданам Российской Федерации многократные шенгены.
По словам российского союза туриндустрии, пока что значительные затруднения с оформлением и выдачей шенгена остаются у жителей регионов, исключая Москву и Московскую область. сообщает Прайм.
«Некоторые страны Шенгенского соглашения стали охотнее выдавать россиянам многократные визы. Записаться на подачу документов в европейские консульства также стало чуть проще. Быстрее всего можно получить визу Швейцарии, она оформляется в среднем за две недели. При подаче документов надо иметь в виду, что швейцарцы требуют подтверждение оплаты из отеля. Дольше всего визу делают в консульстве Хорватии — до двух месяцев», — рассказали в РСТ.
Кроме этого, довольно просто получить долгосрочную визу для поездки в Испанию или Италию. Документы рассматриваются от 30-45 дней.