Тиндер-тур: как работают путевки для знакомств

Оздоровительный туризм уже никого не удивляет, а вот, что на счет путевок с романтическим интересом? "Рамблер" расскажет про набирающие популярность тиндер-туры.

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В 2023 году Туристическое управление Таиланда в сотрудничестве с приложением для романтических знакомств Тиндер запустило второй сезон компании «Одиночное путешествие» под слоганом «Не шутите с одиночеством».

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Так, ведомство предлагает одиноким путешественникам специальные туристические пакеты для знакомства. В частности, им предлагается выбор из семи тщательно подобранных романтических маршрутов, которые, как ожидается располагают к романтическим знакомствам и отношениям.

Интересно, что необязательно участвовать в таких программах, чтобы совместить путешествия со свиданиями. Так, за границей очень многие используют приложения для знакомств в качестве трэвел-гидов.

В популярном приложении Bumble отмечают, что одна из самых больших тенденций в сфере свиданий в наши дни — это «любовь к путешествиям». В конце 2022 года Bumble опросил более 14 000 пользователей по всему миру и обнаружил, что каждый третий участник заявил, что он более открыт для путешествий и отношений с людьми, которых нет в их нынешнем городе. В недавнем опросе, проведенном в марте 2023 года, Bumble также обнаружил, что более половины респондентов поколения Z и миллениалов находят привлекательным, когда потенциальный партнер является путешественником.

Каждое приложение для знакомств работает по-своему. Некоторые привязаны к GPS вашего телефона, тогда как другие позволяют вручную подключиться к любому местоположению, но есть и такие, которые позволяют использовать функции путешествий, специально разработанные для поездок.

Совет

Если вы уже используете приложение для знакомств, вы можете просто добавить в информацию о себе пару строк о продолжительности вашего пребывания в поездке о том, кого вы ищете.

Однако прежде чем пытаться найти романтический интерес в отпуске, следует помнить одну вещь: ставьте свою безопасность превыше всего. Эксперты рекомендуют всегда встречаться на первом свидании в общественном месте, следить за тем, чтобы ваш телефон был заряжен, не сообщать кому-либо точных подробностей о том, где вы остановились, и в целом руководствоваться здравым смыслом и проявлять смекалку.

Специальные функции приложений для романтики в путешествиях

Популярные приложения уже используют свои фишки, чтобы людям в поездках было не скучно.

Tinder

У Tinder более 75 миллионов активных пользователей по всему миру — поэтому независимо от того, куда вы путешествуете, вполне вероятно, что вы встретите там активных польхователей.

Tinder также предлагает Tinder Passport, широко используемую во всем мире функцию подписки, которая позволяет вам изменить свое местоположение заранее (или в любое время).

Хотя вам придется заплатить за него в рамках подписки Tinder Gold или Tinder Platinum, Passport широко используется участниками как по всему миру, так и в США. Только на TikTok хэштег #tinderpassport имеет более 370 миллионов просмотров от людей, документирующих свои приключения. По данным Tinder, в 2023 году наибольшее использование Passport наблюдалось в таких странах, как Германия, США, Новая Зеландия и Китай, а наибольшее использование в городах — в таких городах, как Сакраменто, Окленд, Остин и Шанхай.

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