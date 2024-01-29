Чем опасно самостоятельное бронирование туров?

Многие любители путешествовать, предпочитая экономию и свободу выбора, берутся организовывать свою поездку самостоятельно. Однако ошибочно полагать, что такая организация тура поможет спланировать отпуск мечты и сэкономить.

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Всё далеко не так просто, как кажется. Чем опасно самостоятельное бронирование рассказала руководитель онлайн турагентства Your Mango Tour Екатерина Фишбейн.

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Опасность №1: Наткнуться на мошенников

В настоящий момент, если турист хочет поехать куда-то в путешествие, первое, что он делает, это открывает интернет и ищет нужную страну. Как правило, в поисках выгодного горящего тура люди заходят на первые попавшиеся сайты, и выбирают там возможные варианты, ориентируясь исключительно на цену и яркую картинку. Но это действительно может быть очень опасно, потому что количество мошенников в интернете огромное. В конце-концов, вы выберете тур, с вами пообщается менеджер, расскажет вам о всех преимуществах поездки, возьмет у вас деньги и просто исчезнет. Это, пожалуй, самая распространенная развязка, ожидающая туриста, который решил самостоятельно забронировать тур. Поэтому если вы всё же решили пойти этим путём, то покупая тур необходимо четко понимать, что за организация вам его продает, существует ли она. Сегодня это все можно это проверить, есть федеральный реестр туристических агентств. Также есть возможность проверить вашу поездку в электронной путевке. Покупая тур самостоятельно будьте аккуратны и особенно внимательны, перепроверяйте каждую мелочь.

Опасность №2: Риски из-за незнания нюансов поездки

Вторая опасность самостоятельного бронирования туров – это риски, связанные с тем, что закрыли страну, отменили или перенесли рейсы, а вы об этом не знали, просто потому что система не сработала, вас не оповестили и вы просто этого не отследили. Туристические агентства всегда оповещают о таких нюансах своих клиентов, а вот самостоятельная покупка это только ваша ответственность, поэтому вам необходимо самостоятельно следить за последними новостями и изменениями в расписании вылетов.

Опасность №3: Неосведомленность об условиях посещения страны

Часто бывает такое, что для въезда в страну нужна какая-то внутренняя визы. Нет сомнений, что пограничный контроль в России вас пропустит, вы прилетите в страну, но у вас не будет необходимых документов для оформления визы, потому что вы просто об этом не знали, не увидели, не прочитали. Итог один - вас не выпустят из аэропорта.

Или, например, бывают особенные условия пребывания в той или иной стране, часто существует ряд ограничений, которые необходимо соблюдать, чтобы не нарваться на штраф. Даже на самых популярных Мальдивах есть острова, где живут только местные, и купаться в бикини здесь можно только на специально отведенных пляжах, а если вы купаетесь на общественном пляже, то можете получить огромный штраф и даже попасть в тюрьму. Но бронируя тур самостоятельно вы можете об этом ничего не знать, ведь вас никто не предупредил о таких нюансах.

Опасность №4: Отсутствие необходимого пакета документов

Собираясь в поездку самостоятельно всегда есть риск до конца не оформить нужный пакет документов для выезда за границу. К примеру, часто самостоятельные туристы забывают или намеренно пренебрегают таким документом, как страховка. Турагент обязательно вам скажет о важности данного документа и поможет с его оформлением, потому что без медицинской страховки за границу ехать очень опасно, так как лечение в другой стране может очень дорого стоить, а на отдыхе вас может поджидать множество опасностей для здоровья.

Опасность №5: Некорректный выбор отеля