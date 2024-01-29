Европейская авиакомпания начнет чаще летать в Россию

Авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.

Уточняется, что европейский перевозчик начнет чаще летать в РФ в летнем расписании, которое запустит с 31 марта. Число рейсов из столицы Сербии в Москву вырастет с 13 до 19 в неделю, в Санкт-Петербург — с 3 до 5 в неделю. При этом в Казань Air Serbia организует по 3 еженедельных рейса.

По данным источника, в апреле купить билет из Москвы в Белград можно за 58 тысяч рублей в одну сторону. Улететь из Санкт-Петербурга получится за 55,5 тысячи рублей. Перелет из Казани обойдется дешевле — от 37,5 тысячи.

Кроме того, в расписании Air Serbia появится больше рейсов в некоторые города Евросоюза: Париж (18 перелетов в неделю), Барселону (12 рейсов), Салоники (11), Франкфурт-на-Майне (13). Также авиакомпания откроет новые направления. Так, сербские самолеты отправятся из Белграда в Мостар в Боснии и Герцеговине.