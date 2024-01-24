Блогерша раскрыла надежный способ уберечь деньги в отпуске с помощью памперса

Блогерша поделилась лайфхаками, которые пригодятся путешественникам во время отпуска. Ролик опубликован в аккаунте @jeffandlaurenshow в социальной сети TikTok.

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Автор видео раскрыла надежный способ уберечь деньги, документы и украшения во время поездки — прятать их в детском памперсе и класть их в чемодан. Однако совет вызвал неоднозначную реакцию в сети. Один из комментаторов отметил, что деньги никогда нельзя убирать в багаж, который человек сдает в аэропорту.

Кроме того, блогерша предложила перед сном класть монету на ручку двери в номере отеля, чтобы убедиться, что ночью в комнату никто не заходил.

«Я обычно ставлю туда пустую банку из-под колы вместо монетки», «Я вешаю на ручку ключи. Монетка не разбудит меня в отличие от упавших ключей», — комментировали пользователи.

Автор ролика показала еще один лайфхак, который поможет путешественникам не терять сережки. Для этого блогерша посоветовала закреплять их в дырочки пуговиц и хранить в небольших мешочках. А чтобы в поездке не путались цепочки и ожерелья, пользовательница рекомендовала продевать их сквозь пластиковые трубочки для напитков и застегивать.