Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авибилетов
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов до 40 процентов. Весь секрет кроется в выборе правильных дат для путешествия.
«Выбирая нетипичные даты, люди экономят порядка 40 %», – отметил он.
По словам специалиста, россиянам следует избегать покупки билетов на слишком популярные даты. Например, покупка авиабилетов на период с 30 декабря по 10 января может вылететь в копеечку. Именно поэтому таких временных периодов стоит избегать.
Лучше всего планировать отпуск так, чтобы время перелета попадало на непопулярные даты. Таким образом получится не только сэкономить приличную сумму на авиаперелете, но и не бояться, но вам на вас не хватит билетов, передает НСН.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в России в 2024 году ожидается рост цен на авиабилеты. Эксперты предполагают, что стоимость может вырасти в среднем на 10 процентов.