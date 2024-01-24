Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке авибилетов

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал, как сэкономить на покупке авиабилетов до 40 процентов. Весь секрет кроется в выборе правильных дат для путешествия.

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«Выбирая нетипичные даты, люди экономят порядка 40 %», – отметил он.

По словам специалиста, россиянам следует избегать покупки билетов на слишком популярные даты. Например, покупка авиабилетов на период с 30 декабря по 10 января может вылететь в копеечку. Именно поэтому таких временных периодов стоит избегать.

Лучше всего планировать отпуск так, чтобы время перелета попадало на непопулярные даты. Таким образом получится не только сэкономить приличную сумму на авиаперелете, но и не бояться, но вам на вас не хватит билетов, передает НСН.