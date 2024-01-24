Россиянам раскрыли способ значительно сэкономить на отдыхе в Таиланде

Уточняется, что туры в Паттайю в зимнем сезоне 2024 года стоят в среднем на 30 процентов дешевле, чем на другой популярный курорт — Пхукет. Так, цены на поездки в Паттайю достигают 171,5 тысячи рублей на двоих, тогда как путешествие на Пхукет обходится почти в 240 тысяч.