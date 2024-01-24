Российские граждане уже начали бронировать отели на лето

В этом году россияне начали готовиться к летним отпускам гораздо раньше, чем в прошлом году. Об этом сообщает сервис «Яндекс Путешествия».

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Количество ранних бронирований отелей на лето показывает пятикратный рост к прошлому году. Это связано с увеличением количества доступных внутренних туристических направлений и ростом уверенности туристов в планах на весенне-летний отдых. Эксперты «Яндекс Путешествия» проанализировали данные по бронированиям отелей на период с 1 мая по 31 августа текущего года и пришли к выводу, что самые предусмотрительные начали готовиться к летнему отдыху еще в сентябре прошлого года.

Средний срок заблаговременного бронирования отелей составляет 205 дней, что на 11 дней раньше, чем в прошлом году. Раньше всего бронируют гостиницы на лето 2024 года в Иркутской области. Другие регионы с ранним бронированием — Республики Карелия и Крым, а также Краснодарский край, Владимирская область, Республика Алтай, Мурманская область, Республика Дагестан, Ростовская область и Ставропольский край.

Самые популярные российские направления на главный отпускной сезон-2024: Краснодарский край, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Среди других популярных направлений — Москва и область, Республики Крым, Татарстан и Дагестан, Ставропольский край.