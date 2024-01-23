В РЖД сообщили об отстранении от работы проводницы, которая высадила кота Твикса

Проводница, высадившая кота Твикса из поезда, временно отстранена от работы, сообщил заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников.

Инцидент с котом произошел 11 января в поезде Екатеринбург - Санкт-Петербург. Кот, ехавший в переноске в сопровождении хозяина, выбрался оттуда и пошел гулять по вагону. Проводница, обратив на него внимание, не смогла найти хозяина и решила, что Твикс бездомный, после чего высадила его на станции в Кирове.

Кот в итоге был найден мертвым в километре от вокзала.

В РЖД тогда заявили, что сожалеют о произошедшем и принесли извинения. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) после инцидента провела служебное расследование и напомнила, что ответственность за питомцев несут их владельцы.

"В настоящий момент проводник отстранена от работы с пассажирами… Она сейчас не работает с пассажирскими поездами, временно на период проведения рассмотрения", - сообщил Иван Колесников на круглом столе в Госдуме по правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.