«Неухоженный»: проводница поезда рассказала, почему выбросила кота Твикса на улицу

Проводница поезда, которая высадила кота Твикса в Кирове, прокомментировала свой поступок. Свою версию женщина рассказала во время внутренней проверки РЖД.

«Поезд в тот день долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда увидела кота, подумала, что он просто запрыгнул в вагон. Такое случалось и раньше», – рассказала проводница.

По ее словам, Твикс был неухоженный, поэтому она приняла его за бродячего. Женщина добавила, что прошлась по вагону и громко спросила, чей кот, но никто не ответил. Проводница уточнила, что на станции никого не было, чтобы передать животное, поэтому она его просто отпустила, передает телеграм-канал Baza.