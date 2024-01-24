«Неухоженный»: проводница поезда рассказала, почему выбросила кота Твикса на улицу
Проводница поезда, которая высадила кота Твикса в Кирове, прокомментировала свой поступок. Свою версию женщина рассказала во время внутренней проверки РЖД.
«Поезд в тот день долго стоял на станции в Кирове с открытыми дверьми. Когда увидела кота, подумала, что он просто запрыгнул в вагон. Такое случалось и раньше», – рассказала проводница.
По ее словам, Твикс был неухоженный, поэтому она приняла его за бродячего. Женщина добавила, что прошлась по вагону и громко спросила, чей кот, но никто не ответил. Проводница уточнила, что на станции никого не было, чтобы передать животное, поэтому она его просто отпустила, передает телеграм-канал Baza.
Как сообщал «ФедералПресс» ранее, кот Твикс был после операции и ехал на поезде вместе со своим хозяином. На кота был куплен билет. Пока хозяин спал, Твикс выбрался из переноски. Проводница высадила его на станции в Кирове 11 января. Десятники волонтеров и сотрудников РЖД искали животное, кота нашли погибшим. По предварительным данным, он замерз.