Почему россиян привлекают Мальдивы и что нужно узнать перед поездкой

Для многих россиян Мальдивы стали популярным местом для отдыха. Эксперты туристической отрасли рассказали, за что там любят путешественников из РФ и что важно знать перед тем, как ехать на острова.

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«Роль туристов из РФ сложно недооценить. Цифры говорят сами за себя. В этом году на Мальдивы приехало более 200 тысяч россиян, что больше на 3,6 процента, чем в прошлом году», – рассказали в Club Med Russia.

Многочисленных достопримечательностей на Мальдивах нет. Поэтому туристов привлекает отдых с хорошим спортивным пакетом и детскими клубами. Для россиян важен красивый пляж, они любят водные виды спорта, а особенно рыбалку.

Гости из России часто забывают ценные вещи в сейфах или ящиках шкафов. В большинстве случаев сотрудникам отелей удается их найти.

Туристам нравится мальдивская кухня. Однако в ней используется много специй и не все готовы к такому обилию острого и рыбы.

Важно помнить, что Мальдивы – мусульманская страна. Поэтому посещать некоторые острова и религиозные места лучше в скромной одежде. Алкоголь с собой привозить нельзя.

Важно бережно относиться к природе: кораллы очень хрупкие, лучше их не трогать. Также не стоит пытаться вывезти их из страны – их конфискуют. На курорте есть специальный сотрудник, который расскажет о сохранении окружающей среды и выращивании кораллов, передает РИА Новости.