Российская авиакомпания начала распродажу билетов по 999 рублей

Авиакомпания «Победа» запустила масштабную распродажу билетов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского перевозчика.

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Уточняется, что забронировать места на рейсах со скидкой можно с 19 по 22 января, а улететь по выбранным направлениям путешественники смогут с 22 января по 31 марта. В акции участвуют более 100 городов.

Стоимость билетов на распродаже начинается от 999 рублей. Покупателям доступно 50 тысяч билетов по сниженной цене. Приобрести их можно на сайте авиакомпании.