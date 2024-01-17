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Туристы нашли замену туристическому кешбэку

Вместо туристического кешбэка россиянам предлагают дать скидку на билеты в поезда. Правда, делают это не власти, а сами же россияне на портале общественных инициатив. По задумке авторов, каждому человеку следует предоставлять один раз в год в отпуск скидку в 25% на проезд туда-обратно в любую точку на карте страны. Компенсировать эту разницу предлагают из государственного бюджета.

Туристы нашли замену туристическому кешбэку
© tourdom.ru

Авторы видят в своей идее только плюсы: люди смогут проводить отпуск интереснее и путешествовать. Кому-то это и вовсе станет мерой соцподдержки и позволит съездить к родственникам. Да и тратить бюджетные деньги хотят не на всех подряд, а только на экономически активное, работающее население. Не забыли даже про пользу для РЖД – такая скидка якобы увеличит спрос на билеты в период отпусков. Хотя с этим проблем вроде бы и так нет. Ситуация скорее обратная – в летний сезон многие не могут найти свободных мест в поездах.

Экономического обоснования у общественной инициативы нет. Исходя из открытых данных финансовой отчетности Федеральной пассажирской компании, скидка, которую предлагают авторы, может потребовать из бюджета до 50 млрд в год. А это в разы больше того, во что казне обходился кешбэк в последний год существования. В 2022-м россиянам вернули 8,5 млрд весной и 2,7 по итогам осеннего окошка.

Любой желающий может проголосовать за или против инициативы на портале РОА. Если в течение года она наберет 100 тыс. голосов, то будет рассмотрена властями.

Ранее TourDom.ru писал, что перезапуск туристического кешбэка маловероятен, но отдельные регионы пытаются найти ему альтернативы.

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Федеральная пассажирская компания
РЖД