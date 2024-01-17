Турагенты не спешат делиться с туроператорами контактными данными туристов

Редакция TourDom.ru получила письмо от турагента, приводим его с сокращениями:

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«Бронируем тур у туроператора, нам дается 5 дней для внесения предоплаты. После подтверждения бронирования на указанную нами электронную почту туристов начинают приходить сообщения от “робота”: ваш тур не оплачен, если не внесете деньги до такого-то числа, аннулируем. Такие “письма счастья” клиенты получают ежедневно. Люди волнуются: улетим ли на отдых? Не дают покоя и нам. Ведь при покупке они заплатили полную стоимость».

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Как правило, турагенты переводят деньги туроператорам не «день в день». Причины разные. Например, ждут, пока наберется определенная сумма от продаж, и отправляют ее одним траншем, чтобы минимизировать банковскую комиссию, главное – уложиться в установленный срок. А туристам тем временем приходит автоматическая рассылка, которая порой и правда выглядит устрашающе.

Мы поинтересовались у участников тг-канала для профессионалов туризма «Крыша ТурДома B2B», чьи контактные данные они дают туроператорам при бронировании туров – свои или клиентов. Оказалось, что абсолютное большинство – за первый вариант. Аргументы: не только «сберечь нервы туристов», но и оградить себя от увода клиентуры – на предоставленную почту туриста порой начинает приходить рассылка о спецпредложениях, акциях и т. д., стимулирующая бронировать туры напрямую у туроператора.

В передаче контактных данных туроператору есть и очевидные плюсы. Например, при задержке авиарейса туриста предупредят, даже если турагент по той или иной причине в это время не на связи. На случай непредвиденных ситуаций на отдыхе актуально, чтобы адрес электронной почты или телефонный номер туриста был и у гидов туроператора на курорте.

Предлагать розничным партнерам указывать контактные данные клиентов при бронировании туров некоторые туроператоры стали в связи с введением с 15 ноября системы «Электронная путевка» (ЭП). Между тем еще весной прошлого года правительство