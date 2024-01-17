Россияне стали чаще бронировать отели заранее

Новое исследование показало, что в 2023 году россияне бронировали средства размещения в среднем за 16 дней до путешествия, что на 33% выше показателей 2022 года.

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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Яндекс Путешествия».

Отмечается, что среди направлений, где сильнее всего вырос запас временного планирования: Калининградская область (29 дней), Республика Дагестан (29), Краснодарский край (26), Карачаево-Черкесская Республика (24) и Республика Карелия (23).

Также стали заранее планировать зарубежные поездки.

В лидеры вошли: Абхазия (бронировали жильё в среднем за 51 день до поездки), Турция (за 26), Армения (за 21), Белоруссия (за 18,5), Казахстан (за 15,5).