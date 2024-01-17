Вице-президент РСТ Горин: отказ от допуслуг поможет сэкономить на авиабилетах

Россияне могут сэкономить на покупке авиабилетов, если будут следить за курсом валют. Об этом «Москве 24» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин .

Помимо этого, можно также отказаться от дополнительных услуг, которые часто прилагаются пассажирам, отметил эксперт. Например, можно выбирать невозвратный тариф, отказаться от багажа, платной услуги выбора конкретного места в салоне и бронирования питания.

«Авиакомпании с периодичностью несколько раз в год устраивают так называемые распродажи. В этот период цена на билет может быть с очень существенной скидкой, до 50%», — добавил Горин.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян до этого говорил, что при изъятии загранпаспорта на границе из-за опечаток можно вернуть деньги за путешествие, но только при условии, если заранее была куплена страховка от невыезда. В целом действие нового закона «О едином перечне оснований недействительности паспортов» скажется на молодоженах, и россиянах, в фамилиях которых есть буквы «ё» и «й», заявил он.