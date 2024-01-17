Когда и чем в России обещают заменить иностранные самолеты

Более 600 самолетов планируется построить в России за шесть лет: правительство РФ утвердило программу по расширению производства самолетов, двигателей и приборов. Основу российского авиапарка составят "Суперджеты" и флагманские МС-21. Как обещают власти, авиаперевозчикам планируется передать 142 самолета SSJ-New, 270 - МС-21-310, 70 - Ил-114-300, 115 - Ту-214 и 12 - Ил-96-300. Господдержка проекта даст возможность расширить производство отечественной авиатехники. Итак, что это за борта?

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МС-21-310 - "черное крыло"

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Cреднемагистральный самолет, который может брать от 163 до 211 пассажиров. Ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России. Максимальная дальность полета - до 5100 км. Максимальная крейсерская скорость - 0,82 М. Конкуренты - Boeing 737 и Airbus A320.

Создается на базе новейших разработок в области авиастроения. В конструкции использована рекордная в своем классе доля композиционных материалов, созданных исключительно на российских предприятиях, - более 30%. Первый в мире лайнер с "черным крылом". Так прозвали крыло из-за цвета углепластика.

Санкции затормозили серийное производство МС-21. С одной стороны, это создало дополнительные трудности. С другой, дали шанс сделать машину с полностью "нашим лицом". Сейчас идет работа по сертификации с двигателем ПД-14.

В конце декабря были проведены наземные испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета. По результатам проверки Росавиация выдала одобрение главного изменения к сертификату типа, позволяющее перевозить на лайнере максимальное количество пассажиров. Ранее сообщалось, что поставка первых МС-21 намечена на 2024 год, авиакомпаниям будут переданы шесть лайнеров.

SSJ-New - "Суперджет" с российской начинкой

Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения. В новом облике получил название SJ-100. Будет перевозить до 103 пассажиров. И станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся "Суперджетов". Основные конкуренты - Embraer и Bombardier.

Всего на самолете поменяли на отечественные 40 иностранных систем и агрегатов. Прежде всего это авионика и пилотажные приборы. "Пересадка" на свое коснулась систем кондиционирования, торможения, электроснабжения,

водоснабжения и удаления отходов, кислородной системы экипажа, датчиков утечки воздуха, сигнализатора обледенения и температуры воздуха, шасси и многого другого.

Первый полет опытный образец SJ-100 совершил в конце августа прошлого года. Он продлился 54 минуты: машина поднялась на высоту до 3 тыс. метров и развила скорость до 343 км в час. Летчики-испытатели проверили самолет на устойчивость и управляемость в воздухе, "проинспектировали" системы автоматического регулирования давления в кабине, а также произвели "посадку на облако" и заход на посадку с уходом на второй круг.

Для ускорения программы испытаний на первом опытном образце самолета используются двигатели SaM146. Второй опытный образец - уже с отечественными ПД-8.

Ил-114-300 - вместо Ан-24

Полностью отечественный пассажирский турбовинтовик для местных воздушных линий. Модернизированная версия Ил-114. Заменит на внутренних авиалиниях устаревшие Ан-24, а также иномарки аналогичного класса. Максимальное количество пассажиров - 68.

На старте программы аналитики оценивали рынок в объеме ста самолетов. Может эксплуатироваться в регионах со слабой аэродромной инфраструктурой и в сложных климатических условиях Севера, Дальнего Востока и Сибири. На коротких, а также грунтовых ВПП. Машина имеет встроенный трап. Первый полет состоялся в 2020 году. По словам экспертов, Ил-114-300 - это универсальная платформа, позволяющая создавать на ее базе воздушные суда различных модификаций: транспортный, грузопассажирский, санитарный, специального назначения (полярный, патрульный и т.д.).

Ту-214: на 100% российский

Магистральный узкофюзеляжный самолет, модификация Ту-204, впервые поднятого в воздух в 1996 году. Разработан в КБ Туполева для замены Ту-154. Оснащен двигателями ПС-90А. Как говорят эксперты, это тот самолет, который в условиях обрушившихся на гражданскую авиацию России санкций проще всего было запустить в производство. В нем нет иностранных запчастей, так что от поставок из-за рубежа он не зависит никак. В 2022 году ОАК запустила производство 20 машин.

Авиаторы всегда считали этот самолет достойным конкурентом Boeing и Airbus. По ряду характеристик они сопоставимы, а по дальности полета у Ту-214 значительное превосходство: он может летать на расстояние до 6,5 тыс. км. С полной коммерческой загрузкой - до 4 тыс. км. Максимальная пассажировместимость - 210 пассажиров.

На днях "Аэрофлот"и авиастроители договорились, каким будет салон самолета Ту-214. Так, первые 11 машин будут выполнены в двухклассной компоновке салона на 170-175 кресел. Мониторы с системой развлечений появятся только с 2026 года. Интернет для пассажиров бортов из первых поставок пока будет недоступен.

Ил-96-300: входит в топ-10 самых безопасных

Первый советский дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет. Его длина - свыше 55,3 метра, высота - 17,55, размах крыла - 60,1. Конкуренты - Boeing 777-200 и Airbus A330-300. Входит в десятку самых безопасных в мире. Современная стадия проекта - серийное производство.

Компоновка предусматривает три класса, и в зависимости от этого лайнер может перевозить 300, 252 и 235 пассажиров соответственно. Новейшие конструкторские решения обеспечивают высокий уровень безопасности и экономичности в эксплуатации. Ил-96-300 соответствует всем международным экологическим требованиям и может летать во всех регионах земного шара.

В фюзеляже большого диаметра располагаются две палубы: верхняя пассажирская и нижняя грузовая.

Специальный вариант разработан для "борта N 1". Надо сказать, что специальными правительственными самолетами летают руководители всех государств мира.

Однако большинство вынуждено пользоваться зарубежной авиатехникой. Потому что лишь считаные страны обладают развитой авиапромышленностью, способной самостоятельно создать самолет для первых лиц. Так что нам есть чем гордиться: высшие должностные лица России летают на отечественной авиатехнике.

Глубокой модернизацией Ил-96-300 является Ил-96-400М. Он может брать на борт до 370 пассажиров. Аналоги - Airbus A330, A380, Boeing 747, Boeing 777.

Кстати

А что придет на смену "кукурузнику"?

Новым крылатым "внедорожником" должен стать самолет "Байкал". Он создается на замену знаменитому "кукурузнику" - так когда-то за неприхотливость окрестили Ан-2. Тридцать метров для разбега с колхозного поля - и он летит. Эти машины и сегодня поднимаются в небо. Но факт остается фактом: при всех своих преимуществах такая техника устарела морально. Кроме того, большая часть Ан-2 вскоре выработает свой ресурс.

По сравнению с ним "Байкал" будет обладать меньшими габаритами, большей скоростью и возможностью дольше летать без дозаправки. Материалы все отечественные. В нем будет девять мест. Крейсерская скорость - до 300 км/ч, максимальная дальность полета - 3 тыс. км (с полезной нагрузкой 2 тонны - 1,5 тыс. км). Будет работать при температурах от -50° до +55° и использовать грунтовые аэродромы.