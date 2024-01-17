Что делать, если задержали самолет
Что можно сделать, если авиарейс задержали и на какие бесплатные услуги при этом может рассчитывать пассажир? На платформе Объясняем РФ, запущенной по инициативе Правительства России, даются подробные советы путешественникам.
«Что можно сделать, если ваш авиарейс задержали? Отказаться от полёта. Перевозчик должен вернуть стоимость билета, даже если он был невозвратным, потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда. Обратитесь с претензией, приложите к ней копии документов, которые подтверждают ваши убытки. На внутренних рейсах это можно сделать в течение шести месяцев после даты предполагаемого полёта», - говорится в сообщении портала.
Кроме того, пассажир имеет право взыскать штраф с перевозчика. Он составляет 25% МРОТ за каждый час, но не более 50% стоимости авиабилета. Пассажир может это сделать, если перевозчик не доказал, что задержка произошла по независящим от него причинам.
«При задержке рейса пассажиру положены бесплатные дополнительные услуги от авиакомпании, это хранение багажа, комната матери и ребёнка для пассажиров с детьми до семи лет, прохладительные напитки, горячее питание при ожидании рейса более четырёх часов, дальше каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное; место в гостинице при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное. При этом вас должны отвезти в гостиницу и обратно», - сказано в материале.
В аэропорту Читы пассажиры с детьми также могут воспользоваться комнатой матери и ребёнка, которая расположена в левом крыле на втором этаже аэропортового комплекса. В ней есть все необходимое для ухода за ребенком и комфортного пребывания для родителей.
Напомним, в России 2024 год официально объявлен Годом семьи по указу Президента России Владимира Путина. Решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.