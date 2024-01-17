Что делать, если задержали самолет

«При задержке рейса пассажиру положены бесплатные дополнительные услуги от авиакомпании, это хранение багажа, комната матери и ребёнка для пассажиров с детьми до семи лет, прохладительные напитки, горячее питание при ожидании рейса более четырёх часов, дальше каждые шесть часов в дневное время и восемь часов в ночное; место в гостинице при ожидании рейса более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное. При этом вас должны отвезти в гостиницу и обратно», - сказано в материале.