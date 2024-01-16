Шенген за три дня: туристы советуют оформлять визу в Европу прямо сейчас

Получить шенген за 3 дня – оказывается, это всё ещё реально, даже в условиях отмены упрощенной системы. В этом на личном опыте оформления испанского шенгена в Москве убедился один из туристов. Успехом, не скрывая удивления, мужчина поделился в соцсетях:

«9-го записался, 10-го подал документы, а уже после выходных, 15-го, всё получил. И это без каких-либо помогаторов. Я в шоке».

Это действительно гораздо быстрее средних сроков оформления документов на въезд в Испанию. В предыдущие месяцы в среднем на это легко уходило от 7 до 14 рабочих дней. Однако случай, описанный в комментарии выше, не единичен: «И мне испанцы очень быстро выдали: за 3 записалась, за 4 оформили. Мультивиза на 2 года», – пишут о своем опыте подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Сейчас не сезон, заявителей не так много. Вот и мне тоже аналогично удалось проскочить», – считают, что нашли причины происходящего, другие заявители.