Шенген за три дня: туристы советуют оформлять визу в Европу прямо сейчас
Получить шенген за 3 дня – оказывается, это всё ещё реально, даже в условиях отмены упрощенной системы. В этом на личном опыте оформления испанского шенгена в Москве убедился один из туристов. Успехом, не скрывая удивления, мужчина поделился в соцсетях:
«9-го записался, 10-го подал документы, а уже после выходных, 15-го, всё получил. И это без каких-либо помогаторов. Я в шоке».
Это действительно гораздо быстрее средних сроков оформления документов на въезд в Испанию. В предыдущие месяцы в среднем на это легко уходило от 7 до 14 рабочих дней. Однако случай, описанный в комментарии выше, не единичен: «И мне испанцы очень быстро выдали: за 3 записалась, за 4 оформили. Мультивиза на 2 года», – пишут о своем опыте подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». «Сейчас не сезон, заявителей не так много. Вот и мне тоже аналогично удалось проскочить», – считают, что нашли причины происходящего, другие заявители.
Испания остается лояльной к заявителям из России. Судя по отзывам, отказы получают немногие. Основной массе заявителей вклеивают многократные визы сроком до полугода. Некоторым удается получить «мультик» сроком действия более года. Каждому пятому выдают документы под даты поездки.