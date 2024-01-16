Стало известно, когда нижегородцам лучше покупать авиабилеты

Авиабилеты с вылетом в середине недели могут стоить дешевле, чем на даты в выходные дни, а еще у большинства авиакомпаний есть разнообразные скидки и акции. Об этом ИА «В городе N» рассказали участники рынка авиаперевозок.

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По словам руководителя группы по развитию Авиа в сервисе путешествий tutu Дарьи Мерц, самые дорогие билеты — с вылетами в конце недели.

Ее слова подтвердили в двух авиакомпаниях. Так, в пресс-службе АО АК «РусЛайн», отметили, что по вторникам, средам и субботам — билеты дешевле, чем в другие дни. В пресс-службе Smartavia рассказали, что на рейсы в пятницу вечером билеты могут стоить дороже, чем в середине недели, при этом собеседник информагентства подчеркнул, что день недели — не определяющий фактор в тарифной политики. В основе скорее находится предложение по багажу и ручной клади.