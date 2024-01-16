Когда выгоднее купить авиабилеты и турпутевки из Нижнего Новгорода

Новогодние праздники отгремели, и сейчас уже многие задумываются о поездках и путешествиях в период летних отпусков. Редакция ИА «В городе N» выяснила, когда выгоднее покупать турпутевки и билеты и есть ли скидки на определенные даты.

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Горящие туры или раннее бронирование?

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Многие турфирмы предоставляют скидки за раннее бронирование туров. Об этом ИА «В городе N» рассказали в одном из туристических агентств Нижнего Новгорода. Например, при стоимости тура от 100 тысяч рублей можно получить скидку от 5 тысяч рублей, а при более дорогих путевках скидки могут достигать более приятных размеров.

Еще одно немаловажное влияние на цену тура, по словам собеседника агентства, оказывают курсы валют. Часто они снижаются по выходным дням, поэтому покупка путевки, например, в воскресенье может выйти дешевле, чем в понедельник, когда начинается деловая активность, стартуют торги и валюта может расти в цене. Сейчас для приобретения путевки необязательно связываться с турменеджером, так как у ряда туроператоров и профильных сайтов-агрегаторов есть возможность автоматической покупки туров, поэтому можно самостоятельно в выходной день оформить себе путевку и не ждать рабочих будней. Однако стоит помнить, что ситуация в экономике нестабильна и курс в любой момент может оказаться, наоборот, менее выгодным, чем сегодня.

Также на цену тура влияет стоимость авиабилетов. Часто бывает так, что чем меньше мест остается в самолете, тем выше становится цена оставшихся, поэтому турпутевка дорожает. Однако это правило срабатывает не всегда, и последние места в самолете, наоборот, могут быть даже дешевле. То же самое касается и загрузки отелей в последний момент — так формируются «Горящие туры». При этом отследить стоимость и приобрести авиабилеты также можно самостоятельно.

Когда «рыбный день», в который билеты будут дешевле?

Билеты с вылетом в середине недели могут стоить дешевле, чем на даты в выходные дни, а еще есть разнообразные скидки и акции. Самые дорогие билеты — с вылетами в конце недели, рассказала ИА «В городе N» Дарья Мерц, руководитель группы по развитию Авиа в сервисе путешествий tutu.

На популярные направления в пятницу, субботу и воскресенье будет дороже. Из-за того, что у авиакомпаний есть порядок открытия разных ценовых тарифов, — от дешевых к дорогим. Чем выше спрос, тем быстрее заканчиваются дешевые тарифы, — отметила эксперт.

В пресс-служба АО АК «РусЛайн» также отмечают, что самые дорогие билеты, как правило, продаются в конце и начале недели, при этом суббота здесь — исключение из правил.

Например, по вторникам, средам, субботам — билеты дешевле, — говорится в сообщении авиакомпании.

В пресс-службе Smartavia подтверждают, что на рейсы в пятницу вечером билеты могут стоить дороже, чем в середине недели, но отмечают, что день недели — не определяющий фактор в тарифной политики авиакомпании. В основе скорее находится предложение по багажу и ручной клади.

Полечу в пятницу 13-го и сэкономлю?

Что касается скидок на билеты в какие-то конкретные, неудобные или роковые даты, например, на 13-е числа в месяцах и прочее, то участники рынка авиаперевозок говорят о том, что такие акции бывают редко. Купить дешевле авиабилеты можно на запланированной распродаже либо на рейс, где неполная загрузка.

Есть акции под разные даты, но это может быть разовая или специальная распродажа. Как, например, что-то стараются делать под черную пятницу. Есть постоянный пример у Uzbekistan Airways — у них каждый четверг скидка 20% на разные направления, но это, скорее, исключение из правил, — сказала Дарья Мерц.

При этом практически все авиакомпании в течение года периодически проводят различные акции, участвуя в которых можно приобрести билеты по выгодным ценам.

Готовь билеты на летний отпуск зимой?

Ответ на извечный вопрос о том, когда же выгоднее покупать билеты на летний отпуск — заранее или перед вылетом, так и остался неоднозначным, хотя большинство опрошенных ИА «В городе N» участников рынка авиаперевозок склоняются к покупке билетов заранее.

В высокий сезон все билеты по выгодным тарифам раскупаются на несколько месяцев вперед. Чем ближе дата вылета, тем меньше вероятность купить их по низкой стоимости. Поэтому советуем приобретать билеты заранее, — отметили пресс-службе авиакомпании «РусЛайн».

В сервисе путешествий tutu отмечают, что все зависит от направлений и рейсов. Например, купить авиабилеты на курорты летом заранее может быть дешевле. Но может случиться и так, что перед вылетом появятся дешевые тарифы из-за дополнительных чартерных рейсов.

Также иногда случаются ситуации, что за несколько дней до вылета остается много непроданных мест на рейс. Тогда авиакомпания может достаточно сильно снизить цены, чтобы постараться загрузить борт, — отметила Дарья Мерц.

Она добавила, что из-за высокого спроса на самые популярные направления к вылету может и просто не остаться билетов — ни дорогих, ни дешевых.