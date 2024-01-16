Названы способы сэкономить на перелете и отелях на Бали

Для того чтобы сэкономить на перелете, туристам лучше выбирать китайские авиакомпании с более низкими тарифами, отметили в АТОР. В сегменте высокоуровневых перевозчиков выгодные предложения есть у Qatar Airways. Еще один вариант экономии — включить в поездку несколько стран: совместить отдых в Индонезии с Малайзией или Таиландом. Так, перелет из Куала-Лумпура на Бали обойдется в 11,8 тысячи рублей, а из Бангкока — в 23 тысячи рублей.