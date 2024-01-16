Когда лучше бронировать туры на мировые курорты и в каких случаях придется доплатить

Бронировать туры на курорты лучше всего в межсезонье. В посленовогодний период стоимость путевок резко снижается и можно забронировать их на лето по выгодным ценам. Но как быть, если заранее приобретенный тур накануне поездки подорожал и туроператор требует доплатить, и насколько это законно, — выясняла «Вечерняя Москва».

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Цены в гору

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Как рассказал турагент Дмитрий Мир, россияне чаще всего выбирают для отпуска Турцию. По его словам, лучше всего бронировать номера и покупать билеты после новогодних праздников, так как ажиотаж спадает и цены автоматически стремятся вниз.

— Стоит отметить, что цены все же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период еще год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях, — рассказал Мир.

Теперь разница в цене может составлять от 10 до 15 тысяч рублей:

— Сейчас, чтобы забронировать тур на восемь ночей для двоих с проживанием в отеле даже с тремя звездами, придется раскошелиться в среднем на 45 500 рублей. Цены подскочили почти вдвое.

Как уточнил турагент, в прошлом году недельный отдых в египетской Хургаде или Шарм-эш-Шейхе стоил около 50 000 рублей на одну персону по ранее забронированным условиям. Сегодня за те же опции придется в среднем заплатить на 20–30 тысяч рублей больше.

Одно из самых дорогих направлений — остров Маргарита в Венесуэле. Год назад за 11 ночей в комфортном отеле с прекрасными видами россияне платили 101 744 рубля за одного человека.

— Сейчас 10 ночей при прежних условиях на одну персону стоит не менее 160 000 рублей. Разница ощутима.

Спикер напомнил, что другие направления, которые продолжают пользоваться высоким спросом у россиян в том числе на раннем бронировании, — Эмираты и некоторые страны СНГ.

Не спадет спрос также на Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Индию и Вьетнам, уточнил турагент.

По-прежнему не угасает интерес к таким направлениям, как Белоруссия, Армения, Лаос, Индонезия, Грузия и Азербайджан. Более того, посредством транзитных рейсов путешественники из российских городов могут также посетить Сейшелы, Кипр, Руанду, Танзанию, Намибию, Кению, ЮАР, Аргентину, Маврикий, Чили и Перу.

Спикер отметил, что в настоящее время стоимость на перелеты в эти регионы и проживание там стабильна, но все может измениться в весенний период.

В каких случаях туроператор может требовать доплату

Как быть в тех ситуациях, когда стоимость на заранее забронированный тур вырастает и туроператор требует доплатить?

По словам юриста Сергея Власова, разумеется, заблаговременное бронирование в некоторых случаях позволяет сэкономить деньги на путевке. Но нередко меняются обстоятельства: клиент и турфирма могут внести изменения в договор или расторгнуть его:

— Когда обстоятельства резко меняются, например, вырастают цены накануне перелета, то туроператор вправе предложить вам доплатить или расторгнуть договор.

Среди иных оснований, которые позволяют сторонам как-либо менять условия договора:

изменение сроков поездки, перенос даты;турист не может отправиться в тур по независящим от него причинам — болезнь или иные обстоятельства;непредвиденное подорожание билетов.

Кстати, резкие скачки курса валют не могут считаться непредвиденным обстоятельством.

— Если с вас требуют дополнительную плату за тур в связи с изменениями курса валют, это является нарушением закона. Да и общая стоимость путевки указывается и выплачивается в рублях, — сказал спикер.

В случаях правонарушения следует обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

— Туроператор, как известно, при изменении цен на перелет вправе предложить вам доплатить за путевку. Если даже вы обратитесь в Ростуризм или Минэкономразвития, который тоже рассматривает подобные жалобы, эти инстанции не найдут в действиях турфирмы нарушений, так как изменения условий договора в связи с непредвиденным повышением цен на билеты предусмотрены законом, — сказал юрист.