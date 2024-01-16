Когда лучше бронировать туры на мировые курорты и в каких случаях придется доплатить
Бронировать туры на курорты лучше всего в межсезонье. В посленовогодний период стоимость путевок резко снижается и можно забронировать их на лето по выгодным ценам. Но как быть, если заранее приобретенный тур накануне поездки подорожал и туроператор требует доплатить, и насколько это законно, — выясняла «Вечерняя Москва».
Цены в гору
Как рассказал турагент Дмитрий Мир, россияне чаще всего выбирают для отпуска Турцию. По его словам, лучше всего бронировать номера и покупать билеты после новогодних праздников, так как ажиотаж спадает и цены автоматически стремятся вниз.
— Стоит отметить, что цены все же несколько выросли по сравнению с прошлым годом. Так, в этот же период еще год назад недельный отдых в турецкой Сиде или Алании можно было приобрести всего за 35 600 рублей. И в эту стоимость входили все услуги — от перелета до проживания во вполне комфортных отелях, — рассказал Мир.
Теперь разница в цене может составлять от 10 до 15 тысяч рублей:
— Сейчас, чтобы забронировать тур на восемь ночей для двоих с проживанием в отеле даже с тремя звездами, придется раскошелиться в среднем на 45 500 рублей. Цены подскочили почти вдвое.
Как уточнил турагент, в прошлом году недельный отдых в египетской Хургаде или Шарм-эш-Шейхе стоил около 50 000 рублей на одну персону по ранее забронированным условиям. Сегодня за те же опции придется в среднем заплатить на 20–30 тысяч рублей больше.
Одно из самых дорогих направлений — остров Маргарита в Венесуэле. Год назад за 11 ночей в комфортном отеле с прекрасными видами россияне платили 101 744 рубля за одного человека.
— Сейчас 10 ночей при прежних условиях на одну персону стоит не менее 160 000 рублей. Разница ощутима.
Спикер напомнил, что другие направления, которые продолжают пользоваться высоким спросом у россиян в том числе на раннем бронировании, — Эмираты и некоторые страны СНГ.
Не спадет спрос также на Таиланд, Шри-Ланку, Мальдивы, Индию и Вьетнам, уточнил турагент.
По-прежнему не угасает интерес к таким направлениям, как Белоруссия, Армения, Лаос, Индонезия, Грузия и Азербайджан. Более того, посредством транзитных рейсов путешественники из российских городов могут также посетить Сейшелы, Кипр, Руанду, Танзанию, Намибию, Кению, ЮАР, Аргентину, Маврикий, Чили и Перу.
Спикер отметил, что в настоящее время стоимость на перелеты в эти регионы и проживание там стабильна, но все может измениться в весенний период.
В каких случаях туроператор может требовать доплату
Как быть в тех ситуациях, когда стоимость на заранее забронированный тур вырастает и туроператор требует доплатить?
По словам юриста Сергея Власова, разумеется, заблаговременное бронирование в некоторых случаях позволяет сэкономить деньги на путевке. Но нередко меняются обстоятельства: клиент и турфирма могут внести изменения в договор или расторгнуть его:
— Когда обстоятельства резко меняются, например, вырастают цены накануне перелета, то туроператор вправе предложить вам доплатить или расторгнуть договор.
Среди иных оснований, которые позволяют сторонам как-либо менять условия договора:
изменение сроков поездки, перенос даты;турист не может отправиться в тур по независящим от него причинам — болезнь или иные обстоятельства;непредвиденное подорожание билетов.
Кстати, резкие скачки курса валют не могут считаться непредвиденным обстоятельством.
— Если с вас требуют дополнительную плату за тур в связи с изменениями курса валют, это является нарушением закона. Да и общая стоимость путевки указывается и выплачивается в рублях, — сказал спикер.
В случаях правонарушения следует обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
— Туроператор, как известно, при изменении цен на перелет вправе предложить вам доплатить за путевку. Если даже вы обратитесь в Ростуризм или Минэкономразвития, который тоже рассматривает подобные жалобы, эти инстанции не найдут в действиях турфирмы нарушений, так как изменения условий договора в связи с непредвиденным повышением цен на билеты предусмотрены законом, — сказал юрист.
Выход один: либо вы все же доплачиваете за билеты, либо возвращаете деньги за путевку. Для этого можно направить претензию туроператору, потребовав расторгнуть договор. Если по истечении 10 суток компания не возвращает стоимость тура, то смело можно обращаться в суд. В этом случае путешественник вправе получить не только всю сумму тура, но еще и компенсацию за моральный вред и неустойку.