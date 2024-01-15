Опытный путешественник предостерег от использования одного предмета в отелях

Опытный британский путешественник и основатель туристического портала godsavethepoints.com Гилберт Отт посоветовал гостям отелей не гладить вещи утюгом. От использования этого предмета он предостерег в статье для Daily Mail.

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По словам Отта, пилоты часто используют утюги для разогрева пиццы и другой еды во время длительных пересадок. Поэтому перед тем, как погладить белую рубашку, туристам лучше как следует осмотреть поверхность утюга.

Путешественник отметил, что разгладить складки на одежде получится, повесив ее на вешалку для полотенец во время приема горячего душа.

Еще одна рекомендация для туристов — брать с собой в отель скотч. Он пояснил, что им получится заклеить светящиеся кнопки электроприборов, которые могут потревожить во время сна.