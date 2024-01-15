Трясет сильнее всего: названы самые турбулентные авиамаршруты в мире

Эксперты портала Turbli, который специализируется на прогнозировании турбулентности, проанализировали 150 тысяч маршрутов по всему миру и назвали самые турбулентные.

«Аавиаперелет длиной почти 3000 км между Сантьяго, столицей Чили, и городом Санта Круз в Боливии является самым турбулентным в мире по итогам наблюдений за 2023 год», – передает atorus.ru сообщение аналитиков.

Следующим по турбулентности оказался перелет от казахстанского города Алматы до киргизской столицы Бишкек. Также большое количество случаев турбулентности было на маршрутах Ланьчжоу – Чэнду в Китае, Нагоя – Сендай в Японии, Милан – Женева. Вместе с тем в десятку турбулентных маршрутов попали три внутренних в Китае, один в Японии и еще авиамаршрут из Милана в Цюрих.

Эксперты также отметили, что перелеты через Анды и Альпы наиболее часто сопровождаются турбулентностью из-за того, что над горной местностью проходят воздушные потоки. А в Японии и Китае воздушные массы, направляющиеся на восток с запада, активны на высоте 8–10 километров от Земли.