Названы основные правила грамотного путешествия с животными

Выбор переноски, подготовка документов, посещение ветеринара — эксперты сервиса путешествий tutu.ru в беседе с изданием «Вести Подмосковья» поделились советами, как путешествовать с животными.

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При планировании путешествия нужно досконально изучить правила транспортной компании по перевозке животных. Также до покупки билета стоит уточнить у перевозчика, допускается ли перевозка питомца и какие для этого нужны документы. Если есть план остановиться в отеле, необходимо убедиться, что он принимает гостей с животными.

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Документами необходимо заняться заранее. Сначала тщательно следует изучить ветеринарно-санитарные требования страны, в которую предстоит поездка. Для полетов по России питомцу потребуется ветеринарный паспорт, для стран СНГ — ветеринарное свидетельство формы №1, для стран Евразийского экономического союза — сертификат Таможенного союза формы №1. Выдачей документов занимается Станция по борьбе с болезнями животных (СББЖ). Кроме того, обязательное условие для перевозки питомцев в самолете — прививка от бешенства. При этом в поездах и автобусах ветеринарные документы питомцу не потребуются.

Также нужно ответственно подойти к выбору переноски. Важно уточнить ее допустимый размер в транспортной компании. Животное должно свободно переворачиваться и вставать. Следует отдать предпочтение переноске с твердым и непромокаемым дном и прочными материалами и замками. Внутри нее стоит постелить пеленки. Если питомец едет в багажном отсеке, необходимо прикрепить к клетке табличку с кличкой питомца и контактами владельца. В поезде животное также должно находиться в переноске, большие собаки — без переноски, но с намордником и поводком.

Кормить или нет питомца перед путешествием, подскажет ветеринар. Однако пить в дороге ему нужно обязательно. Если животное летит в багажном отсеке, важно прикрепить к переноске поилку. Также можно положить ему вкусняшки в переноску. А чтобы любимцу было комфортно, можно взять игрушки и вещи со знакомым запахом