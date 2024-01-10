Пассажирка нашла способ смотреть кино в самолете и возмутила пользователей сети

Пассажирка самолета нашла необычный способ смотреть кино в самолете с помощью телефона и возмутила пользователей сети. Соответствующий ролик она выложила в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Mail.

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На видео датчанка по имени Ида Августа разместилась на своем месте, предварительно перевернув назад чехол подголовника кресла, находящегося спереди. Таким образом получилось, что тонкая ткань свисала прямо перед лицом девушки. Далее она сняла чехол со своего смартфона и надела его обратно, перед этим заправив в него и ткань подголовника.

Такая конструкция позволила пассажирке смотреть фильмы во время полета, пока телефон висел на спинке переднего кресла. Однако пользователи посчитали лайфхак путешественницы эгоистичным, заметив, что она даже не спросила разрешения у попутчика, сидящего спереди.